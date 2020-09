Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité va se présenter du côté de l’OL !

Publié le 5 septembre 2020 à 5h15 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo pour combler le vide laissé par le départ de Thomas Meunier, Léo Dubois pourrait bien être vendu par l’OL cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais. Avec le départ de Thomas Meunier pour le Borussia Dortmund, le PSG est en quête d’un latéral pour évoluer au poste de latéral droit. Le profil de Léo Dubois serait l’une des pistes étudiées par Leonardo. Et au vu des propos du directeur sportif de l’OL, un départ du Français ne serait pas à exclure.

« Il faut diminuer l'effectif »