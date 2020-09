Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho ouvre la porte à Leonardo pour cet international français !

Publié le 4 septembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Alors que le PSG est jusqu'ici resté inactif dans ce mercato, Juninho pourrait donner un coup de main à Leonardo pour une cible du PSG...

Alors qu’il reste un mois avant la clôture du mercato estival, le PSG n’a pas enregistré la moindre recrue pour le moment. Pourtant, ce ne sont pas les cibles qui manquent, alors que Leonardo souhaiterait renforcer les postes d’arrière droit et de milieu central, tout en cherchant une doublure pour Keylor Navas, Alphonse Areola étant sur le départ. Si le directeur sportif brésilien cible depuis un certain temps Houssem Aouar, Juninho a ouvert la porte au départ d’une autre cible du PSG...

Juninho ouvre la porte à un départ de Leo Dubois