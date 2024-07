Mercato - PSG : Une offre va partir pour ce transfert à 45M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG lorgne plusieurs arrivées afin de renforcer son effectif, mais le club parisien va également devoir plancher sur certains départs. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte est dans le viseur de Manchester United, qui a récemment proposé 45M€ pour le recruter. Les Red Devils devraient prochainement revenir à la charge dans ce dossier.

Le PSG devrait connaître des prochains jours animés. Et pour cause, le club parisien souhaite se renforcer à tous les postes, et a d’ores et déjà avancé sur les recrutements de João Neves (Benfica) et de Désiré Doué (Rennes). Deux renforts de taille pour l’entrejeu parisien, qui pourrait donc se séparer de l’un de ses milieux de terrain dans la foulée...

Mercato : Un buteur va faire une énorme victime au PSG https://t.co/UqVqKPwv4H pic.twitter.com/sTQZRHXXA0 — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

Une offre à 45M€ pour Ugarte

Recruté par le PSG l’été dernier contre 60M€, Manuel Ugarte semble être sur la sellette. L’international Uruguayen a moins joué en deuxième partie de saison dernière, et se voit très convoité, notamment par Manchester United. Comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com, le club anglais a transmis une première offre de 45M€ plus bonus pour le numéro 4 du PSG, dont l’avenir dépendra uniquement de la volonté de Luis Enrique de le conserver ou non...

Manchester United va revenir à la charge

A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, ce dossier Manuel Ugarte est loin d’être résolu. En effet, le quotidien sportif révèle ce jeudi que Manchester United devrait prochainement transmettre une seconde proposition pour le joueur de 23 ans. A suivre...