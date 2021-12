Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre entre les mains de Xavi Simons ?

Publié le 20 décembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors qu’il disposerait d’une proposition de contrat de la part du PSG, Xavi Simons refuserait toujours d’y apposer sa signature en raison de manque de clarté sur son statut au Paris Saint-Germain.

À l’occasion de la confrontation opposant le PSG à Feignies-Aulnoye dimanche pour le compte de 32èmes de finale de la Coupe de France (3-0), Xavi Simons a pu jouir de ses premières minutes en match officiel pour le PSG tout en disputant l’intégralité de la rencontre. Une première qui pourrait compter pour l’avenir de Xavi Simons au Paris Saint-Germain, sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Entraîneur du club parisien, Mauricio Pochettino a fait passer un message aux titis et à Xavi Simons sur son intégration au sein du groupe. « Ils se battent et s’entraînent bien. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de rester avec les joueurs de l’équipe première et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite ». Suffisant pour le jeune milieu de terrain néerlandais de 18 ans ? Pas vraiment.

Une proposition du PSG pour Simons, mais…