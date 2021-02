Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace perdure pour Mauro Icardi !

Publié le 28 février 2021 à 23h10 par Th.B.

Mauro Icardi retrouve sa forme optimale depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, mais son avenir fait toujours énormément parler dans la presse et particulièrement en Italie où la Juventus accueillerait volontiers l’attaquant du PSG.

Mauro Icardi, l’heure de la rédemption ? Après des derniers mois compliqués sous Thomas Tuchel qui n’avait pas disputé la moindre minute face à Leipzig en demi-finale et au Bayern Munich en finale de Ligue des champions, l’avant-centre argentin semble revivre depuis la nomination de son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc du PSG le 2 janvier dernier. Depuis l’arrivée de Pochettino, Icardi a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et parvient à être plutôt altruiste, en atteste sa prestation au Camp Nou face au FC Barcelone le 16 février dernier pour le compte du 1/8ème de finale de Ligue des champions. De quoi relancer son avenir ? La presse italienne révélait ces derniers mois qu’un départ de Mauro Icardi l’été prochain, soit un an seulement après son transfert définitif, était une possibilité sérieuse. .

La Juventus ne lâcherait pas l’affaire pour Icardi

Samedi, L’Équipe a assuré que malgré les rumeurs envoyant Mauro Icardi aux quatre coins de l’Europe, l’attaquant argentin figurerait bel et bien dans les plans du PSG. La Juventus resterait une menace pour l’avenir de Mauro Icardi et ce n’est pas calciomercato.com qui dira le contraire. Ce dimanche, le portail transalpin a confié que la Juventus accueillerait volontiers l’ancien buteur de la Sampdoria et de l’Inter. Le suspense reste à son comble pour Icardi.