Mercato - PSG : Une légende du club veut revenir !

Publié le 29 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Véritable icône du PSG tant grâce à son passage au club en tant que joueur qu'entraîneur, Luis Fernandez espère que son histoire avec le club de la capitale n'est pas terminée.

Joueur du Paris Saint-Germain entre 1978 et 1986, Luis Fernandez a remporté les premiers titres nationaux du club de la capitale avant d'en devenir l'entraîneur de décrocher le premier, et toujours unique, trophée européen du PSG. Sur le banc du PSG entre 1994 et 1996, Luis Fernandez décroche en effet la Coupe des Vainqueurs de Coupes en 1996. Son retour au poste d'entraîneur entre 2000 et 2003 sera moins couronné de succès, mais n'entache en rien l'histoire entre le PSG et Luis Fernandez qui est revenu à Paris en tant que directeur du centre de formation durant une saison (2017-2018). Un poste qu'il aimerait bien occuper à nouveau.

Luis Fernandez veut (encore) revenir au PSG