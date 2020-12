Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne figure du club interpelle Al-Khelaïfi pour revenir !

Publié le 28 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Au PSG, Luis Fernandez aura porté toutes les casquettes. Joueur, entraîneur et enfin formateur, l’ancienne idole du Parc des Princes espère toujours avoir un rôle dans son club de cœur, et lance un message à la direction.

Luis Fernandez ne se tient jamais bien loin du Paris Saint-Germain ! Si l’ancien footballeur a longtemps fait le bonheur des supporters parisiens ballon au pied, il a également occupé le poste d’entraîneur à deux reprises. Sa dernière expérience avec le PSG remonte à 2017-2018, lorsqu’il a effectué son retour pour occuper la fonction de directeur sportif du centre de formation. Depuis, l’ancien milieu de terrain a retrouvé son poste de consultant chez beIN SPORTS . Dans une interview accordée au Parisien , Luis Fernandez est revenu sur cette dernière expérience qui semble lui avoir laissé un goût amer, mais affirme toutefois rêver d’un quatrième retour au PSG.

« J'attends que le nouveau centre de formation soit terminé et j'en serai le directeur ! »