Mercato - PSG : Leonardo est applaudi pour ce coup à 0€ !

Publié le 7 décembre 2020 à 1h15 par A.C.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Rafinha commence vraiment à se faire une place au sein du Paris Saint-Germain.

Après un excellent passage à l’Inter en 2018, la carrière de Rafinha semblait commencer à stagner. Pourtant, après un énième prêt au Celta Vigo, il a définitivement quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un choix payant, puisqu’il réalise des très belles choses avec le club parisien et s’est notamment attiré les louanges de Thomas Tuchel. « J'aime le gars. Je le connais depuis plusieurs années, j'ai vu son frère avec le Barcelone B, lui aussi » a expliqué le coach du PSG, après la victoire face à Montpellier (3-1). « J'ai toujours suivi sa carrière, c'est un gars extraordinaire, avec beaucoup de qualité, d'intelligence de jeu, une mentalité incroyable, toujours humble, toujours attentif ».

« Rafinha ? Je ne le trouve pas juste intéressant mais hyper intéressant »