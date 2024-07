Mercato - PSG : Une figure du projet QSI fait ses adieux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en 2007 au PSG, alors qu'il était encore joueur, Zoumana Camara a gravi les échelons jusqu'à devenir entraîneur des U-19. Un poste qu'il a annoncé vouloir quitter ce dimanche. Au lendemain de cette annonce, le technicien a publié une lettre pour remercier l'ensemble du personnel, mais aussi les supporters parisiens.

Zoumana Camara et le PSG, c'est terminé. L'entraîneur des U-19 a confirmé son départ lors d'un entretien accordé à L'Equipe . Ce lundi, l'ancien joueur a fait ses adieux à la formation parisienne, qui l'a vu grandir.

La lettre émouvante de Camara

« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J’ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. Mon parcours a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires » a écrit Camara.

Camara s'adresse aux supporters du PSG