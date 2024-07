Mercato - PSG : Une figure du projet QSI annonce son départ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une page se tourne au PSG. Présent depuis 2007 dans la capitale, Zoumana Camara a officialisé son départ dans les colonnes de L'Equipe. Entraîneur des U19 depuis 2021, l'ancien joueur souhaite enfin diriger une équipe professionnelle, en France ou bien à l'étranger. Plusieurs formations l'auraient contacté ces dernières semaines pour connaître ses intentions.

Le PSG a fait un carton plein sur la scène nationale. En cette fin de saison, la formation de Luis Enrique a mis la main sur le championnat de France, mais aussi la Coupe de France. Seule la Ligue des champions manque à son palmarès. Chez les jeunes, le club parisien a aussi réalisé une performance de taille. Les U-19 ont remporté le championnat national. La génération Ethan Mbappé-Senny Mayulu a été formé par l'un des visages les plus familiers de cette ère QSI : Zoumana Camara.

Camara officialise son départ

Et c'est sur cette dernière victoire que Zoumana Camara va tirer sa révérence au PSG. Dans les colonnes de L'Equipe , le technicien a mis fin aux rumeurs en confirmant son départ. « C'est l'heure, je suis prêt à entraîner chez les professionnels. Je n'ai pas la prétention de dire en Ligue 1 ou à l'étranger, mais je suis prêt à prendre un projet » a déclaré Camara, présent à Paris depuis 2007.

« Ce que je ressens ? De la fierté »