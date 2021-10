Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert légendaire se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 9 octobre 2021 à 11h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Erling Haaland envisagerait de changer d'air lors du prochain mercato estival. Les plus grands clubs européens sont sur la ligne de départ, prêts à dégainer leur offre.

L’heure du départ a-t-il sonné pour Erling Haaland ? A en croire la presse espagnole, la réponse est oui. Selon les informations de Marca , l’attaquant norvégien envisagerait sérieusement de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. PDG du club allemand, Hans-Joachim Watzke a reconnu d’ailleurs qu’il sera difficile de le retenir : « Bien sûr, ce sera difficile. Mais je ne dis pas que c'est totalement hors de question. » D’autant que sa clause libératoire entrera en vigueur à partir de l’été 2022 et permettra à l’attaquant de quitter son équipe pour seulement 75M€. Mais où pourrait donc atterrir Haaland en cas de départ ?

Une énorme bataille se prépare pour Haaland