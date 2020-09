Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un vieux dossier peut relancer Leonardo pour Koulibaly !

Publié le 4 septembre 2020 à 18h15 par D.M.

Président du Napoli, Aurelio de Laurentiis s’attend à un départ de Kalidou Koulibaly cet été. Annoncé sur les tablettes du PSG, le défenseur se dirigerait plutôt vers Manchester City, même si les négociations s’annoncent compliquées.

Leonardo a tourné la page Thiago Silva. Après huit ans de bons et loyaux services, le défenseur brésilien n’a pas été prolongé par le PSG qui rechercherait désormais un joueur capable de le remplacer en défense centrale. Selon France Football, le club parisien aurait activé la piste Kalidou Koulibaly, mais serait aujourd’hui distancé par Manchester City. Le club anglais serait déterminé à s’offrir le joueur du Napoli et aurait d'ores et déjà formulé une offre de 60M€. Pas loin des 80M€ réclamés par le club italien. Toutefois, le président du Napoli s’attend à des négociations compliquées avec Manchester City.

Le dossier Koulibaly torpillé... par Jorginho ?