Mercato - Officiel : Le LOSC recrute un nouveau gardien !

Publié le 4 septembre 2020 à 17h32 par A.D.

Ce vendredi après-midi, le LOSC a officialisé l'arrivée d’Oréstis Karnézis. Le gardien grec de 35 ans arrive du Napoli.

Sur son compte Twitter , le LOSC a officialisé l'arrivée d'une nouvelle recrue : Oréstis Karnézis. Arrivé en provenance du Napoli, le gardien grec de 35 ans a fait part de son immense fierté de rejoindre les Dogues . « Je suis très heureux d’être aujourd’hui un joueur du LOSC. C’est un grand challenge pour moi. Après la Grèce, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, je vais maintenant découvrir le championnat de France. C’est quelque chose d’assez rare pour un joueur. Je suis fier et heureux d’être ici dans un club qui grandit d’année en année et dont l’équipe est très forte. J’ai maintenant hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires et de réaliser avec eux une grande saison » , a-t-il déclaré dans des propos publiés sur le site officiel du LOSC.