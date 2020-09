Foot - Mercato

Mercato : Leverkusen fait une annonce de taille pour Havertz !

Publié le 4 septembre 2020 à 17h25 par A.D.

Chelsea et le Bayer auraient trouvé un accord pour le transfert de Kai Havertz. Peter Bosz, le coach de Leverkusen, a confirmé la tendance en annonçant le départ de sa pépite allemande.