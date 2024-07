Mercato - PSG : Un transfert légendaire se prépare !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de ces dernières années, le PSG a souvent été pointé du doigt pour son manque de capacité à réaliser de belles ventes. Cependant, Paris a tranché dans le vif à ce sujet l’été dernier, en bouclant le départ le plus onéreux de son histoire grâce à Neymar. Avec la potentielle vente de Xavi Simons vers le Bayern Munich, le club francilien pourrait de nouveau boucler un transfert historique.

Le mercato estival du PSG devrait s’animer dans les prochains jours. En effet, le club de la capitale va chercher à boucler plusieurs transferts, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Justement, prêté par Paris au RB Leipzig la saison dernière, Xavi Simons ne va pas revenir au sein des Rouge et Bleu, et devrait rester en Bundesliga la saison prochaine. En effet, l’Equipe révèle ce jeudi matin que le Bayern Munich tient la corde pour le transfert du Néerlandais, qui pourrait se concrétiser sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Cette dernière pourrait atteindre les 90M€, soit le même montant que celui versé au PSG par Al-Hilal pour le transfert de Neymar en 2023, et qui représente à ce jour la plus grosse vente de l’histoire du club parisien.

L’occasion de revenir sur les plus grosses indemnités de transfert reçues par le PSG au cours de son histoire

1) Neymar

L’été dernier, le divorce entre Neymar et le PSG a été définitivement acté. Après plusieurs années de tensions avec la direction parisienne, la vedette brésilienne a trouvé un point de chute en Arabie Saoudite. Ainsi, c’est Al-Hilal qui aura décroché le gros lot en lâchant 90M€ pour le transfert du numéro 10 parisien.

2) Marco Verratti

Légende du club parisien, Marco Verratti aura marqué les esprits dans la capitale. Le « petit hibou » n’aura cependant pas résisté à l’arrivée de Luis Enrique au PSG, et rejoindra Al-Arabi au Qatar contre 45M€ l’été dernier. Ainsi, en très peu de temps, le PSG aura réalisé les deux plus grosses ventes de son histoire au cours de la même période de mercato.

3) Gonçalo Guedes

A l’orée de la saison 2018/2019, le PSG s’est séparé de Gonçalo Guedes et a réalisé un coup en or. Après un prêt d’une saison du côté de Valence, le Portugais s’est engagé définitivement au sein du club Che, et ce pour le montant de 40M€. Une très belle vente pour le PSG, alors que l’ailier n’avait disputé que 8 matchs sous les couleurs Rouge et Bleu.

4) David Luiz

En 2016-2017, le PSG décidait se séparer de David Luiz. Le défenseur central brésilien retrouvait ainsi Chelsea, qui aura lâché la belle somme de 35M€ pour le recruter. Pas toujours impérial aux côtés de Thiago Silva, l’actuel joueur de Flamengo a été bien vendu par Paris.

5) Ronaldinho

Autre époque pour cette grosse vente. Ainsi, c’est en 2003/2004 que Ronaldinho rejoint le FC Barcelone. Celui qui écrira l’histoire du club blaugrana aura disputé 95 matchs sous les couleurs du PSG, et sera donc vendu contre 32,5M€ au Barça, un record pour l’époque.