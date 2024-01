Mercato - PSG : Un transfert capote pour 6M€ ?

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG a lancé son mercato avec l'arrivée de Lucas Beraldo. Mais le club de capitale aurait prévu de continuer à piocher au Brésil puisque Gabriel Moscardo serait plutôt proche de la formation parisienne. Mais alors que son transfert serait programmé pour l'été prochain, les négociations bloqueraient entre les Rouge-et-Bleu et le Corinthians.

Après Lucas Beraldo, le PSG aurait prévu de continuer à piocher au Brésil. En effet, le club de la capitale serait très intéressé par Gabriel Moscardo. Augusto Melo a d’ailleurs confirmé il y a quelques jours que le dossier était bien bouclé. « Je peux confirmer que nous avons vendu Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, l'affaire est conclue » avait indiqué le président du Corinthians.

PSG : Luis Enrique fait un choix étonnant, il déballe tout https://t.co/IzrWjSKdWE pic.twitter.com/WjveTAOafF — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Le transfert de Moscardo programmé pour l'été prochain ?

Mais problème, Gabriel Moscardo n’a toujours pas été officialisé par le PSG. Son arrivée aurait même été reportée à l’été prochain en raison d’une blessure au pied. Mais les dirigeants parisiens ne seraient pas au bout de leur peine dans cette affaire.

Ça bloque entre le PSG et le Corinthians sur les modalités de paiement

À en croire les informations du journaliste brésilien Bruno Andrade, le Corinthians voudrait avancer la partie du paiement pour Gabriel Moscardo. Le pensionnaire du Brasileiro réclamerait 6,6M€ plus tôt que prévu. Et pour l’instant, la situation serait bloquée entre le PSG et le Corinthians. Si les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord, le transfert du milieu défensif de 18 ans pourrait bien tomber à l’eau. À suivre...