Mercato - PSG : Un point de chute prestigieux pour Layvin Kurzawa ?

Publié le 19 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG doit désormais à dégraisser son effectif. Parmi les dossiers prioritaires, la vente de Layvin Kurzawa. Mais où pourrait rebondir l'international français ?

Après 6 saisons, l'histoire entre Layvin Kurzawa et le PSG pourrait toucher à sa fin. Auteur d'un dernier exercice délicat, Kurzawa n'entre plus dans les plans de Mauricio Pocchettino. L'hypothèse d'un départ n'a donc jamais été aussi proche pour le latéral gauche qui est pourtant encore sous contrat jusqu'en 2024. Et ces derniers jours, ce dossier fait énormément parler. Si Galatasaray s'intéresserait à l'international français, un autre club prestigieux souhaiterait recruter l'ancien Monégasque.

L'Inter séduit par Kurzawa ?