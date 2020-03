Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan bien ficelé de Pogba pour son avenir ?

Publié le 22 mars 2020 à 9h45 par J.-G.D.

Conscient des frictions entre Manchester United et Mino Raiola, Paul Pogba, piste du PSG, se serait manifesté auprès de son agent pour lui demander d’apaiser les tensions en vue d’une possible prolongation.

Toujours dans l’incertitude concernant son avenir avec Manchester United, Paul Pogba disposerait de trois pistes prestigieuses. En effet, le PSG, la Juventus, et le Real Madrid, de retour à la charge selon la presse espagnole, seraient à l’affût afin d’acter le renfort de l’international français. Mino Raiola, agent du milieu de Manchester United, ne se montre pas forcément tendre avec les Red Devils , en multipliant les attaques envers le club sur l’avenir de son client. Pourtant, les deux parties auraient repris contact dans le but de trouver une solution pour Paul Pogba. Et ce dernier n’y serait pas totalement étranger.

Pogba aurait demandé à Raiola de calmer le jeu