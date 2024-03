Mercato - PSG : Un joli coup en Ligue 1 est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'AS Monaco depuis 2018, Aleksandr Golovine présente des statistiques intéressantes cette saison. Auteur de six buts et quatre passes décisives en Ligue 1, l'international russe monte en puissance, ce qui n'a pas échappé à plusieurs observateurs, qui le voient dans un top club européen. Pourquoi pas au PSG, club qu'il défiera ce vendredi soir.

A 27 ans, Aleksandr Golovine aime la stabilité. Depuis le début de la carrière, le joueur russe n'a connu que deux équipes : le CSKA Moscou puis l'AS Monaco. Mais ses bonnes prestations cette saison pourraient lui permettre de passer un cap et de s'engager avec une équipe plus huppée à l'image du PSG.

Mbappé : Luis Enrique vend la mèche, mercato de folie au PSG ? https://t.co/nJqWF3lvb5 pic.twitter.com/inoDEdKOVv — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Un avenir au PSG ?

« Il aurait tranquillement sa place dans l'effectif d'un grand club européen » a confié Daniel Bravo, ancien du PSG. Mais passé par l'AS Monaco, Robert Moreno voit un avenir au FC Barcelone pour Golovine.

D'autres le voient au Barça