Mercato - PSG : Un transfert en Ligue 1 plombé par un ancien espoir parisien ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts défensifs, Luis Campos semblait prêt à se servir du côté du LOSC, son ancien club. Cela aurait notamment concerné Tiago Djalò, en fin de contrat avec les Lillois, qui ne rejoindra toutefois pas le Paris Saint-Germain puisqu’il a tout récemment signé en faveur de la Juventus.

Avec les blessures de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar, le PSG fait face à une réelle pénurie en défense et l’arrivée de Lucas Beraldo cet hiver ne semble pas suffire. Ainsi, d’autres pistes ont été activées par Luis Campos, mais aucune ne semble réellement se détacher pour le moment.

Mercato - PSG : Mbappé va recevoir une offre impossible à refuser https://t.co/WNG7VhyUnT pic.twitter.com/BqW1Y5NL72 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Djalò passe sous le nez du PSG et file à la Juventus

Certaines sont carrément à oublier, comme celle menant à Tiago Djalò, un profil qui semblait être très apprécié par Luis Campos. Le joueur du LOSC, dont le contrat se terminait dans seulement quelques mois, a tout récemment signé pour la Juventus. A Turin on aurait vraisemblablement déboursé un total de 7,7M€ bonus compris pour s’attacher les services du jeune portugais, qui semblait donc intéresser le PSG ainsi que plusieurs clubs en Premier League.

« Oui, Timothy Weah m'a appelé et a très bien parlé de l'équipe »