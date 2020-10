Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ imminent pour ce joueur de Tuchel !

Publié le 4 octobre 2020 à 21h45 par H.K.

Alors que Moise Kean se rapproche du PSG, Arnaud Kalimuendo devrait de son côté rejoindre le RC Lens, en prêt.

Le PSG s’active en cette fin de mercato. Après l’accrochage entre Thomas Tuchel et Leonardo au sujet du mercato parisien, le Brésilien a décidé de passer la vitesse supérieure, et serait en passe de boucler plusieurs renforts pour l’effectif parisien cette saison. Un nouvel attaquant serait donc en approche, en la personne de Moise Kean, en difficulté à Everton. Cependant, cette arrivée pourrait sceller le sort d’un jeune titi parisien, qui devrait aller voir ailleurs rapidement…

Kalimuendo, direction Lens ?