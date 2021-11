Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 17 novembre 2021 à 23h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le deal Mbappe-Real serait désormais bouclé pour l’été prochain. Que faut-il en penser ? Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito lundi soir, Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , a affirmé que le deal Kylian Mbappe était bouclé pour le Real Madrid, que tout était calé et que l’attaquant parisien serait un joueur de Madrid l’été prochain. Que faut-il en penser ?

Déjà un accord de principe entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ?

Tout d’abord, rien ne peut être calé de manière définitive et officielle puisque le joueur n’a pas le droit de signer son futur contrat au Real Madrid avant le 1er janvier prochain. En revanche, il apparaît tout à fait probable qu’entre Mbappe et le Real, tous les éléments du contrat aient d’ores et déjà été discutés et qu’un accord de principe existe désormais sur le sujet. Et qu’il ne manque plus que la signature officielle du joueur, qui interviendra après le 1er janvier.