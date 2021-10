Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or proposé à Theo Hernandez ?

Publié le 31 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

Dans le viseur du PSG, Theo Hernandez n'envisagerait aucunement un départ et pourrait prolonger son contrat avec le Milan AC dans les prochaines semaines.

Alors que le prochain mercato hivernal approche à grands pas, plusieurs joueurs du Milan AC ont été annoncés dans le viseur du PSG. Ces dernières semaines, la presse italienne avait évoqué un intérêt de Leonardo pour Franck Kessié, mais aussi pour Théo Hernandez, suivi par le club de la capitale dès avril 2020 selon les informations exclusives du 10Sport.com. Après la victoire du PSG face au LOSC ce vendredi, le directeur sportif brésilien s’est exprimé sur ces deux dossiers : « Des joueurs contactés pour le mercato ? Non, on n'a contacté aucun joueur en ce moment. Rien avec Kessié ni avec Théo Hernandez. » Et pour l’international français, les dés seraient jetés.

Le Milan AC va passer à l'action pour Theo Hernandez