Mercato - PSG : Un chouchou de Tuchel calme Leonardo !

Publié le 15 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé au PSG, en Espagne et en Allemagne, Antonio Rüdiger a tenu à remettre les pendules à l’heure en rappelant son engagement envers Thomas Tuchel et Chelsea.

Et si le PSG mettait la main sur un protégé de Thomas Tuchel ? Avec l’arrivée de l’ancien entraîneur du PSG à Chelsea en janvier dernier, Antonio Rüdiger a retrouvé son meilleur niveau, au point où des formations à la renommée du Real Madrid, du Bayern Munich et donc du PSG se pencheraient sur sa situation. D’ailleurs, le contrat de l’international allemand à Chelsea prendra fin en juin prochain si un renouvellement de ce bail n’est pas signé d’ici-là. Au coeur des rumeurs, Antonio Rüdiger s’est confié au sujet de sa succession.

« Je le dois au club, à l'entraîneur et à l’équipe »