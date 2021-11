Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce cadre de Tuchel envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 15 novembre 2021 à 0h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo en pincerait pour Antonio Rüdiger. Très convoité sur le marché, le défenseur de Chelsea a cependant tenu à affirmer son engagement envers les Blues.

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a totalement relancé Antonio Rüdiger depuis sa nomination chez les Blues en janvier dernier. Si bien que la cote de l’international allemand sur le marché a énormément grimpé. D’autant plus que le contrat de Rüdiger arrive à expiration à la fin de la saison. Le PSG s’intéresserait à la situation du défenseur de Chelsea pour venir renforcer la charnière centrale de Thomas Tuchel. Cependant, Leonardo et la direction sportive du PSG devront se frotter au gratin européen puisque le Bayern Munich et le Real Madrid entre autres seraient sur les rangs pour accueillir Rüdiger. L’occasion pour le principal intéressé de faire un point sur sa situation.

« Je me concentre uniquement sur ce qui se passe en ce moment »