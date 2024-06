Mercato - PSG : Un buteur recale Al-Khelaïfi, il raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par le PSG de Nasser Al-Khelaïfi lors du mercato estival 2023 alors qu'il était libre, Marcus Thuram avait finalement opté pour un transfert en direction de l'Inter Milan. Un choix que le buteur de l'équipe de France ne regrette absolument pas, et dont il dévoile les moindres détails dans un entretien accordé à L'EQUIPE.

Ce n'est plus un secret pour personne, Marcus Thuram (26 ans) figurait sur la short-list du PSG durant l'été 2023, lorsqu'il arrivait en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Nasser Al-Khelaïfi avait alors envisagé de recruter l'attaquant de l'équipe de France libre, mais ce dernier avait finalement opté pour la Serie A et l'Inter Milan. Thuram s'en explique dans les colonnes de L'EQUIPE .

« C'était le club qui me connaissait le mieux »

« Les premiers contacts remontent à l'été 2021, je jouais ailier gauche à Mönchengladbach. Quand je parle avec l'Inter, je comprends vite que leur plan est de me faire jouer en pointe. À l'époque, je ne comprends pas trop. Papa m'avait dit que j'allais finir devant, d'autres personnes aussi, mais de là à ce que l'Inter m'achète pour jouer en pointe, c'était surprenant. Mais, en fait, c'était le club qui me connaissait le mieux », indique Marcus Thuram, qui a donc fini par céder à l'été 2023, alors que le PSG et le Milan AC étaient également dans la course.

« Une évidence »