Mercato - PSG : Un avenir à Barcelone pour Mauro Icardi ? La réponse !

18 décembre 2019

Malgré la volonté de Leonardo de le conserver, Mauro Icardi pourrait ne pas rester au PSG. L’Argentin pourrait-il alors être une option pour le FC Barcelone afin de remplacer Luis Suarez ?

Ce mercredi, le Corriere dello Sport confirme une énorme menace pour Leonardo avec Mauro Icardi. Alors que le directeur sportif du PSG fait tout pour lever l’option d’achat du buteur prêté par l’Inter Milan, cela pourrait ne pas suffire. En effet, selon le média transalpin, le dernier mot devrait revenir au natif Rosario. Icardi disposerait d’une clause lui permettant de refuser d’être transférer au PSG. L’attaquant de 26 ans pourrait alors faire son retour à l’Inter Milan, mais pourrait n’être qu’un simple passage.

Une cohabitation impossible entre Messi et Icardi ?