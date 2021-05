Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un atout décisif pour Leonardo dans le dossier Messi ?

Publié le 4 mai 2021 à 21h45 par La rédaction

Le média UOL a apporté des nouveaux éléments dans le dossier Messi, qui pourraient s’avérer décisifs. Analyse.

Le média UOL a fait le point ces dernières heures sur l’avenir de Neymar et de Lionel Messi. Selon le média, les deux joueurs souhaitent avant tout rejouer ensemble, et pas forcément changer de club. En clair, Neymar constitue le meilleur argument pour faire venir Messi au PSG et inversement. Si cette information d’ UOL s’avère exacte, alors il est possible d’en tirer une conclusion simple : le PSG a un très net avantage.

Si la priorité du duo Messi-Neymar est de rejouer ensemble…

En effet, si la priorité de Messi et de Neymar est de se retrouver, cela ne pourra se faire que sous le maillot du PSG, tant il apparaît impossible que le FC Barcelone soit en mesure de financer à la fois la prolongation de Messi et le retour de Neymar. A fortiori maintenant que le projet Super Ligue est enterré. Si donc la priorité de Messi et de Neymar est d’évoluer ensemble, Paris est leur seule option.