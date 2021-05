Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Messi !

Publié le 4 mai 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que la presse argentine annonce un accord total entre le FC Barcelone et Lionel Messi pour une prolongation de deux saisons, La Pulga n'aurait même pas reçu d'offre pour le moment.

L'avenir de Lionel Messi est toujours au cœur de toutes les attentions au FC Barcelone. Et pour cause, La Pulga n'a pas encore prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui lui offre la possibilité de négocier avec le club de son choix afin de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, le PSG semble très chaud à l'idée de s'offrir le sextuple Ballon d'Or. Toutefois, ce mardi, ESPN a mis fin au suspens, annonçant que Lionel Messi allait prolonger de deux saisons au Barça.

Aucune offre pour Messi !

Le feuilleton Messi aurait donc pris fin. Toutefois, selon Florent Torchut, la réalité est toute autre. En effet, le correspondant à Barcelone de L'Equipe est catégorique concernant l'information d' ESPN : « C’est faux . » Et pour cause, Lionel Messi n'aurait toujours reçu aucune offre de la part de la direction du Barça. La Pulga attend en effet la fin de la saison pour définitivement trancher au sujet de son avenir. Tout reste donc possible dans ce feuilleton.