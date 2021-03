Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien titi justifie son départ du PSG !

Publié le 6 mars 2021 à 21h15 par D.M.

Formé au PSG, Christopher Nkunku prenait la décision en juillet 2019 de quitter la France et de rejoindre le RB Leipzig. Aujourd'hui épanoui en Allemagne, le joueur est revenu sur son départ.

L’exode des jeunes talents est un problème récurrent du PSG. Ces dernières années, le club parisien a laissé filer plusieurs joueurs, issus du centre de formation et en manque de temps de jeu. C’est le cas par exemple de Kingsley Coman, qui a inscrit le but de la victoire pour le Bayern Munich lors de la dernière finale de Ligue des champions, ou encore de Christopher Nkunku. Ne faisant pas partie des premiers choix de Thomas Tuchel, le milieu offensif avait pris la décision de quitter le PSG en juillet 2019 et de rejoindre le RB Leipzig.

«Je voulais commencer un championnat de A à Z et ne pas seulement jouer une fois par mois»