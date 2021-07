Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du projet QSI tacle l’opération Donnarumma !

Publié le 17 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a recruté Gianluigi Donnarumma pour le mettre en concurrence directe avec Keylor Navas cette saison, Ronan Le Crom ne comprend pas ce choix stratégique de la part de ses anciens dirigeants.

Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est officiel depuis mercredi dernier, et cela promet déjà des étincelles ! En effet, L’Equipe a récemment indiqué que Keylor Navas voyait d’un très mauvais œil cette arrivée du gardien italien qui devrait fort logiquement lui faire de l’ombre dans les mois à venir, surtout que Donnarumma vient de remporter l’Euro dont il a en plus été elu meilleur joueur. Et Ronan Le Crom, qui est passé par le PSG entre 2012 et 2013, ne comprend pas ce choix de la part de ses anciens dirigeants de mettre Navas en concurrence avec une autre pointure.

« Je suis sceptique… »