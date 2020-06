Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel voulait une autre star à la place d’Icardi !

Publié le 30 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a bouclé le recrutement définitif de Mauro Icardi, Thomas Tuchel aurait préféré attirer un autre profil de prestige cet été : Pierre-Emerick Aubameyang.

Edinson Cavani arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le club de la capitale a finalement décidé de recruter définitivement Mauro Icardi afin d’assurer la succession au poste de buteur. L’ancien joueur de l’Inter Milan, qui a été recruté pour 50M€ (+ 10M€ de bonus) par le club de la capitale, sera donc le buteur du PSG pour les années à venir. Mais Tuchel avait un autre objectif en tête…

Tuchel voulait Aubameyang au PSG

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, un désaccord persiste depuis plusieurs mois au PSG entre Thomas Tuchel et Leonardo, et la question du buteur a notamment fait débat en interne. En effet, l’entraîneur allemand, de son côté, poussait cet été pour le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang au PSG, lui qui n’a plus qu’une année de contrat avec Arsenal et qui est annoncé sur le départ. Finalement, c’est Icardi qui a été recruté…