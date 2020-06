Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts sont passés tout proche du nouveau joyau d'Aulas !

Publié le 30 juin 2020 à 0h00 par D.M.

Recruté par l’OL, Bruno Guimarares aurait pu rejoindre l’ASSE. Son nom aurait été proposé par l’ancien stéphanois Ilan, mais les dirigeants n’avaient pas donné suite à ce dossier.

A l’occasion du dernier mercato hivernal, l’OL a mis la main sur Bruno Guimaraes pour 20M€. Âgé de 22 ans, ce joueur connaît cette année sa première expérience en Europe, lui qui a été formé au Brésil, à l’Athletico Paranaense. Depuis son arrivée, Bruno Guimaraes n’a disputé que cinq matches sous le maillot de l’OL, mais ses performances ont été prometteuses. A tel point que le FC Barcelone suit de près sa situation. Alors qu’il fait aujourd’hui le bonheur des supporters lyonnais, le milieu de terrain brésilien aurait pu s’engager avec un autre club de Ligue 1.

Bruno Guimaraes a été proposé à l’ASSE