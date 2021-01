Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel dans le flou pour son avenir ?

Publié le 6 janvier 2021 à 7h45 par Th.B.

Sans club depuis son départ forcé du PSG, Thomas Tuchel aurait les yeux rivés sur la Premier League où Chelsea pourrait être sans coach dans les prochaines semaines. Mais rien à signaler du côté des Blues pour le moment.

Licencié par le PSG le 23 décembre dernier, comme le10sport.com vous le confirmait le 24 décembre, Thomas Tuchel rêverait de Premier League. Pour le moment, le technicien allemand a été annoncé du côté de Manchester United et d’Arsenal où les postes de Ole Gunnar Solskjaer et Mikel Arteta sont régulièrement remis en cause. La presse a également révélé l’option Chelsea, Frank Lampard enchaînant les résultats mitigés à la tête de l’effectif des Blues (4 défaites lors des 6 derniers matchs du club londonien). The Sun a confirmé mardi la tendance en expliquant que Tuchel s’imaginerait bien prendre un banc au sein de l’élite du football anglais. Mais quelle est la situation du côté de Chelsea ?

Tuchel seule véritable possibilité pour l’après-Lampard, mais…