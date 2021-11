Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible annonce pour Leonardo dans ce dossier chaud !

Publié le 12 novembre 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Napoli, Lorenzo Insigne aurait été approché par le PSG. Toutefois, le club de la capitale serait plus que jamais en concurrence avec Toronto pour l'international italien.

Après avoir bouclé les signatures de Leo Messi, de Sergio Ramos, de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma pour 0€ cet été, Leonardo voudrait en faire de même avec Lorenzo Insigne en 2022. En effet, comme l'a indiqué Tuttosport ce jeudi, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de l'attaquant du Napoli, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Leonardo serait déjà passé à l'action sur ce dossier, en contactant dernièrement l'agent de Lorenzo Insigne. Toutefois, le PSG devrait se méfier grandement du Toronto FC.

«Toronto veut Lorenzo Insigne pour la saison prochaine»