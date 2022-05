Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni a choisi sa prochaine destination !

Publié le 3 mai 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait sérieusement à recruter Aurélien Tchouaméni. Toutefois, le pensionnaire de l'AS Monaco privilégierait toujours un départ vers l'étranger.

Alors qu'il n'a plus rien à jouer cette saison, le PSG s'activerait en coulisses pour préparer le prochain mercato estival. Et comme toujours, le club de la capitale serait en quête d'un renfort au milieu de terrain. Mais à en croire Le Parisien , la direction du PSG ne serait plus vraiment obnubilé par l'idée de recruter un 6, mais se focaliserait désormais sur l'arrivée d'un numéro 8 box-to-box et capable de marquer. Dans cette optique, le club de la capitale aurait plusieurs profils en tête, dont Aurélien Tchouaméni.

Aurélien Tchouaméni veut toujours quitter la Ligue 1