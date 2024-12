Mercato - PSG : Salah a choisi son club pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers jours alors que son contrat avec Liverpool arrive à expiration en fin de saison, Mohamed Salah semble avoir fait son choix. Selon les toutes dernières révélations de la presse anglaise, l'attaquant égyptien devrait finalement prolonger avec les Reds et semble donc définitivement s'éloigner du PSG...

Mohamed Salah (32 ans) au PSG l'été prochain, faut-il vraiment y croire ? Tout est parti d'une sortie médiatique troublante de la part de l'attaquant égyptien en novembre dernier, qui évoquait un possible départ de Liverpool alors que son contrat arrive à expiration : « Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club. Je suis probablement plus parti que resté. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir », avait lâché Salah.

Le PSG a réagi pour Salah

Le PSG a rapidement été évoqué comme une piste plausible pour Mohamed Salah et envisagerait de l'attirer libre à l'issue de la saison. Ces derniers jours, le président Nasser Al-Khelaïfi a enfin réagi sur cette piste avec une annonce claire : « J’aime (Mohamed) Salah, aussi parce qu’il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu’il a fait en Premier League avec Liverpool. Et j’ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Nous ne lui avons donc jamais parlé. Il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons jamais parlé », a indiqué le président du PSG, niant donc tout intérêt concret pour Salah.

Une prolongation à Liverpool ?

Et le feuilleton pourrait prochainement toucher à sa fin puisque le Mirror a lâché une information de taille dimanche matin, indiquant que Mohamed Salah était finalement bien parti pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires avec Liverpool. L'ancien joueur de Chelsea souhaitait initialement un bail de trois années supplémentaires, tandis que la direction des Reds ne lui en proposait qu'une seule. Un juste milieu a donc été trouvé entre les deux parties, et Mohamed Salah semble donc définitivement s'éloigner du PSG.