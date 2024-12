PSG : Transfert XXL au PSG, Riolo dit oui !

Jean de Teyssière

Le PSG s’est lancé depuis deux ans dans une politique de recrutement totalement différente de ce qui existait avant. Terminées les stars, désormais, place à la force collective. Pour le moment, cette façon de fonctionner ne porte pas tout à fait ses fruits et cela pourrait changer la saison prochaine, si Mohamed Salah vient au PSG. Une arrivée validée par Daniel Riolo.

Depuis plusieurs semaines, Mohamed Salah répète que Liverpool ne lui a toujours pas offert de nouveau contrat et qu’il est donc probable qu’il quitter le club anglais cet été, puisque son contrat prend fin en juin 2025. Une aubaine pour le PSG ?

«Une hygiène de vie parfaite»

Dans l’émission L’After Foot diffusée sur RMC, Daniel Riolo a évoqué l’arrivée potentielle de Mohamed Salah au PSG la saison prochaine : « Si on doit se demander si c’est une bonne idée, je crois que c’est un gars qui a une hygiène de vie parfaite. Et par les temps qui courent, dire qu’un joueur reste tranquille à la maison, et donc selon la formule consacrée « mange bien et dort bien », c’est un point positif. Quant à se demander si à 32 ans il est toujours performant, il y a un an on a cru qu’il baissait un peu, en tout cas cette année il ne baisse pas du tout. »

«Oui c’est une bonne idée»

« Est-ce que ce niveau de performance est maintenu parce qu’il veut sa prolongation ? Il y a beaucoup de questions. Est-ce que c’est une bonne idée à 32 ans ? Si le PSG ne lui fait pas un contrat de cinq ans ou un délire comme ça, oui c’est une bonne idée de l’attirer au PSG, poursuit Riolo. Le PSG a absolument besoin d’un joueur pareil, ça c’est certain. Je vois que beaucoup de gens se posent la question, il n’y a pas de question à se poser puisqu’il n’y a aucun joueur de ce niveau au PSG. »