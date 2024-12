Transferts : Salah au PSG ? Un remplaçant est identifié

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En fin de contrat à l’issue de la saison du côté de Liverpool, Mohamed Salah a dernièrement été lié au PSG. Proche du président Nasser Al-Khelaïfi, la vedette égyptienne se rapproche d’un départ des Reds, qui auraient d’ores et déjà identifié son remplaçant. En effet, le club anglais lorgnerait le jeune Kenan Yildiz (Juventus).

Le mercato hivernal n’a pas encore commencé que certains clubs envisagent déjà leurs plans pour l’été prochain. Du côté de la Premier League, les dernières semaines ont été marquées par les sorties de Mohamed Salah, en fin de contrat à l’issue de cette saison à Liverpool. Rapidement, des rumeurs autour d’une possible arrivée de l’Égyptien au PSG ont été divulguées.

Le PSG dément pour Mohamed Salah

Cependant, le club de la capitale a rapidement tenu à les démentir. « J'aime Salah, aussi parce qu'il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Premier League avec Liverpool. J'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Donc nous n'avons jamais parlé de lui. Je respecte Liverpool et je respecte le joueur, il a un contrat avec Liverpool et nous n'avons jamais parlé avec lui », a notamment déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Liverpool fonce sur Kenan Yildiz

Et à en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, Liverpool a déjà trouvé le remplaçant de Mohamed Salah. Selon le média, les Reds apprécient fortement le profil de Kenan Yildiz. Né en 2005, le Turc pourrait quitter la Juventus contre 80M€ cet été. Affaire à suivre...