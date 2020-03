Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand le Barça est incité à boucler le retour de Neymar !

27 mars 2020

Alors que le FC Barcelone cible Neymar et Lautaro Martinez pour se renforcer en attaque, Rivaldo estime que le club culé doit se concentrer sur la star du PSG.

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone n'oublie pas Neymar. Comme expliqué par Sport ce jeudi, le club culé souhaiterait négocier avec le PSG le retour de l'attaquant brésilien afin de faire des économies. Il faut dire que l'épidémie de coronavirus n'arrange les affaires du club culé, qui espérerait également récupérer Lautaro Martinez. Cependant, la réussite de ces deux transferts s'annonce compliquée, et la direction pourrait être contrainte de faire un choix. Et aux yeux de Rivaldo, cela est vite vu.

« Barcelone doit avant tout se concentrer sur le retour de Neymar »