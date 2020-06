Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Pierre Ménès, Cavani restera à une seule condition !

Publié le 2 juin 2020 à 21h45 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’au 30 juin prochain, Edinson Cavani a vu son avenir parisien s’assombrir depuis l’officialisation du transfert de Mauro Icardi dimanche. Néanmoins, l’Uruguayen aurait une chance de rester à Paris, à condition de faire de sérieuses concessions financières.

Depuis son arrivée au PSG en 2013, Edinson Cavani a eu le temps de rafler quelques titres domestiques et d’entrer dans les annales du club de la capitale en devenant le meilleur buteur de son histoire. Néanmoins, l’idylle entre El Matador et le champion de France touche à sa fin, le contrat de l’Uruguayen arrivant à expiration le 30 juin prochain. Et alors que sa prolongation était difficile ces derniers temps, elle semble être devenue impossible depuis dimanche et l’officialisation du transfert de Mauro Icardi pour les quatre prochaines saisons. Cependant, si Cavani était d’accord pour revoir ses ambitions salariales à la baisse, lui qui touche entre 11 et 12M€ à l’année au PSG, le Parc des princes pourrait bien pouvoir scander le nom d’Edinson Cavani la saison prochaine.

« Peut-être que s’il accepte de baisser son salaire de 50 ou de 60%… »