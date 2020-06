Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait pris une décision radicale !

Publié le 2 juin 2020 à 21h00 par A.D.

Alors que son nom a été associé à l'Inter Milan, Lionel Messi n'aurait jamais été contacté par le club lombard et aurait décidé depuis le mois de janvier de rester au FC Barcelone.

Lionel Messi aurait décidé de ne pas quitter le FC Barcelone. Depuis de longs mois, son avenir serait incertain. En effet, grâce à une clause dans son contrat, La Pulga aurait la possibilité de quitter le Barça librement dès qu'il le désire. Et heureusement pour le club catalan, cette option ne serait plus d'actualité pour Lionel Messi. Selon les dernières informations d' ESPN , cette clause aurait tout simplement expiré le 30 mai, soit il y a quelques jours. Lionel Messi aurait ainsi décidé de rester fidèle au FC Barcelone. Une décision qu'il aurait prise depuis le mois de janvier.

Lionel Messi aurait scellé son avenir en janvier