Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La fin des débats pour Lionel Messi ?

Publié le 2 juin 2020 à 14h30 par A.C.

L’avenir de Lionel Messi a beaucoup fait parler ces derniers mois, avec plusieurs clubs qui ont rêvé de pouvoir l’accueillir. Le sextuple Ballon d’Or ne devrait finalement pas bouger...

C’est le gros point de débat, entre les fans de Cristiano Ronaldo et ceux de Lionel Messi. Le premier a en effet gagné sous les couleurs de plusieurs clubs, dans différents championnats et avec des nouveaux styles de jeu à chaque fois. Ce n’est pas le cas de Messi, qui est l’homme d’un seul club. L’Argentin a passé toute sa carrière au FC Barcelone, mais ces derniers mois, un possible départ a été évoqué. Plusieurs sources ont effet annoncé qu’une clause présente dans le contrat de Lionel Messi lui permet de se libérer gratuitement à la fin de cette saison. Nombreux sont les clubs qui se sont mis à rêver. Certains ont annoncé que la Juventus planifiait un coup fou pour réunir Messi et Cristiano Ronaldo, mais la piste la plus chaude concernant l’Inter. Le club milanais, qui possède des très gros moyens depuis l’arrivée des investisseurs chinois de Suning, a en effet nourri des espoirs autour d’une arrivée du sextuple Ballon d’Or...

Les rêves fous de l’Inter pour Messi

Celui qui a jeté de l’huile sur le feu, se nomme Massimo Moratti. Légendaire figure de l’Inter, l’ancien président a multiplié les appels du pied à Lionel Messi. « Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit ! » a-t-il tout d’abord annoncé, mettant rapidement le feu aux poudres. Il faut dire que Messi est l’un des plus grands regrets de Moratti, qui a maintes fois confié avoir pu le recruter par le passé, lorsque le joueur évoluait encore dans les équipes jeunes du FC Barcelone. Le dossier Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du Barça pour cet été, a alimenté les spéculations autour d’une possible arrivée de Messi à l’Inter. En effet Moratti, encore lui, a assuré que l’attaquant ne partirait qu’en échange du numéro 10 barcelonais... rien que ça. « C'est seulement en cas d'une arrivée de Lionel Messi que j'accepterais un départ de Lautaro Martínez » a lancé le magnat italien. Finalement Lautaro Martinez pourrait bien partir, puisque Sport annonce un accord contractuel ce mardi... mais Messi ne devrait jamais arriver !

La clause de Messi a expiré