Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en attente dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 2 juin 2020 à 10h30 par La rédaction

Courtisé depuis des mois par le FC Barcelone, qui cherche toujours à trouver le successeur de Luis Suarez, Lautaro Martinez donne du fil à retordre au Barça dans ce dossier. Et les Blaugranas attendraient un mouvement de la part de Lautaro Martinez…

Ce dossier traîne depuis des mois pour le FC Barcelone. En quête d’un successeur de Luis Suarez, dont le contrat expire fin juin 2021, le Barça aurait jeté son dévolu sur le buteur international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez. Plusieurs fois encensé par ses anciens coachs, ses coéquipiers et même Lionel Messi, le buteur argentin donnerait du fil à retordre au Barça pour les négociations, étant donné que l’Inter Milan continuerait de camper sur ses positions et de réclamer les 111M€ de sa clause libératoire. Et seul le joueur pourra désormais débloquer la transaction…

Lautaro doit se prononcer publiquement