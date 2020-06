Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à changer de stratégie pour Lautaro Martinez ?

Publié le 1 juin 2020 à 19h30 par J.-G.D.

Intéressé par le profil de Lautaro Martinez depuis le dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait plusieurs options pour enfin parvenir à ses fins, dont un éventuel accord pour le renfort de l’attaquant de l’Inter Milan en… 2021.

La succession de Luis Suarez trotte dans la tête des dirigeants du FC Barcelone depuis plusieurs mois. L’Uruguayen pourrait en effet assister au renfort d’une recrue en attaque cet été, et l'identité de son remplaçant est déjà connue. Le Barça souhaiterait faire de Lautaro Martinez sa nouvelle arme offensive, alors que l’international argentin aurait donné son accord afin de rejoindre les Blaugrana . Lautaro Martinez ferait tout son possible afin d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, son compatriote, selon les informations de la presse espagnole. Lié à l'Inter Milan jusqu'en 2021, Lautaro Martinez serait donc le candidat n°1 afin de rejoindre Barcelone pendant l'intersaison. À moins que le Barça patiente encore un an...

Le Barça informé de la récente mise au point de l'Inter Milan

Récemment interrogé par Sky Sport Italia , Piero Ausilio expliquait que l’Inter Milan n’était pas dans une situation d’urgence concernant une éventuelle vente de Lautaro Martinez. « Il n'y a pas d'urgence quand on pense à Lautaro Martinez. Il n'y a pas d'urgence à le vendre. Je ne sais même pas ce qu'il pense, si quelqu'un lui a parlé ou si son entourage l'a fait à cause de cette clause. Nous n'avons même pas discuté avec lui », déclarait donc le directeur sportif interiste. La direction du FC Barcelone aurait ainsi eu vent des propos du dirigeant de l’Inter d’après les révélations de TMW ce lundi. Le Barça aurait lâché son emprise dans le dossier Martinez, malgré un intérêt concret. Et le média italien en dit plus sur cette piste.

Lautaro Martinez au Barça en 2021 ?