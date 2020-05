Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi valide l’abandon du dossier Neymar ?

Publié le 16 mai 2020 à 4h10 par La rédaction

Interrogé par Mundo Deportivo, Lionel Messi a clairement apporté sa validation au deal Lautaro Martinez. Dans le contexte, c’est loin d’être sans conséquence… Analyse.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Lionel Messi a validé très clairement le recrutement de Lautaro Martinez : « Pour être honnête avec vous, je ne sais pas s'il y a des négociations en cours, ou non, pour lui. Je n'en ai aucune idée. Comme je l'ai déjà dit, Lautaro (Martinez) est un attaquant impressionnant, surtout parce qu'il est très complet : il est puissant, il dribble bien, il marque et sait protéger son ballon... Mais bon, on verra ce qui se passera finalement avec lui et les autres noms qui reviennent ».

L’acceptation de Messi

La star argentine se montre véritablement sans ambiguïté sur le sujet. Or lorsque l’on sait que Barcelone n’est pas en mesure de finaliser à la fois les dossiers Neymar et Lautaro Martinez, la prise de position claire de Messi sur la piste du buteur argentin témoigne qu’il a choisi entre les deux, ou pour le moins accepté l’abandon à court terme du projet Neymar, comprenant qu’il n’était pas réaliste en l’état pour le FC Barcelone.