Mercato - Barcelone : Messi interpelle clairement Bartomeu !

Publié le 16 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Cet été, le FC Barcelone est attendu au tournant sur le mercato après une saison poussive, notamment dans le jeu. Et Lionel Messi ne manque pas de le rappeler.

Bien que la saison ne soit pas encore terminée en Espagne, le FC Barcelone semble dans l'obligation de recruter cet été. Il faut dire que les blessures d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez ont mis en lumière les limites de la profondeur de banc de l'effectif de Quique Setién. Mais ce n'est pas tout puisque le cas Samuel Umtiti pousse également le Barça à tenter de recruter un défenseur central, tandis qu'un milieu de terrain est également souhaité. Dans cette optique, les noms de Lautaro Martinez et Miralem Pjanic reviennent avec insistance ces derniers jours. Mais une chose est sûre, Lionel Messi veut voir débarquer de nouveaux joueurs.

Messi réclame des renforts