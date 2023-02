Mercato - PSG : Pour Neymar, c’est terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Moins bon depuis son retour de la Coupe du monde, Neymar n’est pas assuré de rester au PSG cet été. Des discussions auraient eu lieu entre les dirigeants de Chelsea et Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, en Angleterre, on assure que le club de la capitale n’est pas disposé à vendre la star brésilienne.

Si Lionel Messi est en fin de contrat à l’issue de la saison, Neymar est lui lié avec le PSG jusqu’en 2026 (avec une option pour prolonger d’un an). Très bon en première partie de saison, l’international brésilien n’est plus aussi convaincant depuis son retour de la Coupe du monde où le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale. Touché par cette issue malheureuse, Neymar ne semble plus dans son assiette depuis quelques semaines.

Neymar a baissé de rythme

Et le PSG, battu trois fois de suite, en paye le prix. Foot Mercato expliquait ce vendredi qu’une rencontre avait eu lieu entre Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, et Nasser Al-Khelaïfi. Le cas Neymar aurait été abordé puisque le PSG serait ouvert à un transfert de sa star brésilienne. Une information démentie par Ben Jacobs. Le journaliste anglais est sûr de lui : Neymar n’est pas sur le marché.

Le PSG veut le garder