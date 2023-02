PSG : Mbappé lui promet l'enfer, il lâche sa réponse

Thibault Morlain

Le PSG s'est donc incliné à domicile (0-1) face au Bayern Munich pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Rien n'est toutefois perdu pour les hommes de Christophe Galtier qui devront s'imposer en Bavière pour se qualifier. De son côté, Kylian Mbappé y croit, mais Julian Nagelsmann a tenu à répondre au numéro 7 du PSG.

Malgré un retard d'un but suite au match aller, le PSG peut toujours éliminer le Bayern Munich et filer en quarts de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé y croit, mais chez les Bavarois, on ne se laissera clairement pas faire à l'Allianz Arena.

Neymar - Mbappé : Ça chauffe, le PSG sort du silence https://t.co/CQoA1iGQU1 pic.twitter.com/CeVzDsdmGq — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Si on joue notre football offensif... »

Dès le coup de sifflet final du match aller, Kylian Mbappé a annoncé la couleur pour le retour, prévenant alors le Bayern Munich. « Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, on serait à égalité en marquant une fois », avait notamment lâché l'attaquant du PSG.

« Nous n'allons pas rester les bras croisés »