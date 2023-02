Le PSG éliminé de la Ligue des Champions, l’incroyable pari de Cyril Hanouna

Thibault Morlain

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG s’est donc incliné (0-1) face au Bayern Munich pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale veut poursuivre son parcours européen, il faudra donc aller faire tomber les Bavarois à l’Allianz Arena. Si le défi est de taille pour les joueurs de Christophe Galtier, Cyril Hanouna croit à la qualification du PSG. Il s’est d’ailleurs laissé aller à un improbable pari à ce sujet.

Le PSG part donc avec un but de retard sur le Bayern Munich avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Grâce à Kingsley Coman, les Bavarois se sont imposés au Parc des Princes. Malgré l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, les Parisiens n’ont pas su empêcher cette défaite. Il faudra alors aller s’imposer à l’Allianz Arena. Dans les rangs du PSG, on y croit comme Mbappé a pu l’expliquer. Et Cyril Hanouna est d’ailleurs lui aussi confiant concernant les chances parisiennes.

« Le Bayern c’est des chèvres atomiques »

Voyant le PSG rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, Cyril Hanouna a ainsi fait un énorme pari concernant la qualification face au Bayern Munich. Le présentateur de Touche Pas à Mon Poste a lâché lors de son émission : « Je le dis aux téléspectateurs, je suis confiant, le Bayern c’est des chèvres atomiques. Je le dis aux téléspectateurs, si le PSG ne se qualifie pas, sur la tête d’un chat errant, je ke* Danielle. Je suis très très sûr de moi ».

« Ils vont gagner 3-0 au match retour »